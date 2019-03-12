Жителя Уржума отправили под суд за поджог дома и поножовщину

СЕГОДНЯ 13:16 2019-03-12T13:58:00+03:00

Рецидивист разбил окно и кинул в дом бутылку с зажигательной смесью Фото: Алексей ФОКИН

Он разбил окно и закинул в дом бутылку с бензином

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Все эти преступления мужчина совершил будучи пьяным. Суд признал его виновным в умышленном уничтожении чужого имущества и причинении тяжкого вреда здоровью.

- Ночью житель поселка Нолишки Уржумского района пришел к дому своих односельчан, разбил окно и бросил в комнату бутылку с бензином, - рассказали в прокуратуре Кировской области. - В результате возгорания было уничтожено имущество жильцов стоимостью 100 тысяч рублей.

Спустя два месяца мужчина напал с ножом на другого своего знакомого. Он ударил односельчанина лезвием по голове.

Как выяснилось, 29-летний житель Уржумского района уже был под судом за кражу. На этот раз его отправят в колонию строгого режима на четыре года.

ИСТОЧНИК KP.RU