Жителя Уржума отправили под суд за поджог дома и поножовщину
Все эти преступления мужчина совершил будучи пьяным. Суд признал его виновным в умышленном уничтожении чужого имущества и причинении тяжкого вреда здоровью.
- Ночью житель поселка Нолишки Уржумского района пришел к дому своих односельчан, разбил окно и бросил в комнату бутылку с бензином, - рассказали в прокуратуре Кировской области. - В результате возгорания было уничтожено имущество жильцов стоимостью 100 тысяч рублей.
Спустя два месяца мужчина напал с ножом на другого своего знакомого. Он ударил односельчанина лезвием по голове.
Как выяснилось, 29-летний житель Уржумского района уже был под судом за кражу. На этот раз его отправят в колонию строгого режима на четыре года.
ИСТОЧНИК KP.RU