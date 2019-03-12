2019-03-12T13:06:18+03:00
Общество

В слободы Кокуй и Леваши продлят маршрут автобуса №52

Об этом местные жители просили властей с начала 2000-х
Анна КРЮКОВА
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Раньше люди были вынуждены около 2-3 километров проходить до ближайшей остановкиРаньше люди были вынуждены около 2-3 километров проходить до ближайшей остановкиФото: Михаил ФРОЛОВ
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В слободы Кокуй и Леваши теперь будет ходить автобус №52. Поручил продлить маршрут в Нововятский район сити-менеджер Илья Шульгин. Это связано с тем, что местным жителям без собственных автомобилей приходится преодолевать до ближайшей остановки около 2-3 километров. При этом люди вынуждены ходить прямо по проезжей части из-за отсутствия тротуаров.

В среду, 6 марта, комиссия по безопасности дорожного движения уже провела выезд по предполагаемому маршруту. На следующий день водитель автобуса выполнил тестовый рейс.

- Для полноценного разворота автобуса на пересечении улиц Сретенской и Строительной необходима отсыпка обочин, - доложил главе администрации руководитель департамента городского хозяйства Сергей Леонтьев. - Ее сделают после схода снега. Также там необходимо установить 46 опор со светильниками и проложить 1 600 метров изолированного провода.

В итоге, Илья Шульгин поручил оперативно провести работы по отсыпке обочин, как позволят погодные условия. Светильники выделят при реализации энергосервисного контракта. Напомним, что в его рамках в марте в Кирове начнут массово заменять старые уличные светильники на светодиодные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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