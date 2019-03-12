2019-03-12T12:57:30+03:00
Общество

Кировчанка стала абсолютной чемпионкой в категории фитнес-бикини на открытом кубке

Девушка поделилась своим успехом и фотографиями с соревнований в социальных сетях
Елизавета Захарова
Поделиться:
Анастасия стала абсолютной чемпионкой в категории фитнес-бикини. Фото: из личного архиваАнастасия стала абсолютной чемпионкой в категории фитнес-бикини. Фото: из личного архива
Изменить размер текста:

Кировчанка Анастасия Дудина стала абсолютной чемпионкой в категории фитнес-бикини на открытом кубке «Северная столица-2019» в Глазове. 24-летняя девушка пять лет сама занимается и тренирует других людей в тренажерном зале. Благодаря этому у девушки точеная фигура и уже три крупные победы в различных состязаниях.

Девушка с детства занимается спортом, но усерднее работать над телом она начала лишь пять лет назад. Фото: из личного архива

Девушка с детства занимается спортом, но усерднее работать над телом она начала лишь пять лет назад. Фото: из личного архива

- Движение всегда было в моей жизни: с шести лет занималась балетом, - рассказала чемпионка «Комсомольской правде». - С 2014 года работала тренером групповых программ в фитнес-клубе, а через года два-три прошла обучение, курсы повышения квалификации и стала персональным тренером.

Сейчас Анастасия работает персональным тренером в одном из фитнес-клубов города. Фото: из личного архива

Сейчас Анастасия работает персональным тренером в одном из фитнес-клубов города. Фото: из личного архива

Впервые на крупные соревнования Анастасия вышла осенью 2018 года. Девушка участвовала в трех турнирах: в Кирове получила статус вице-чемпиона в категории фитнес-бикини, в Казани заняла I место среди участников-девушек, в Глазове стала абсолютной чемпионкой.

Это уже четвертая крупная победа девушки. Фото: из личного архива

Это уже четвертая крупная победа девушки. Фото: из личного архива

Зачастую кубки и соревнования делятся на несколько категорий. В этот раз девушки соревновались в двух ростовых категориях: до и свыше 163 сантиметров. В каждой категории определялись победительницы, после чего судьи между двумя девушками выбирали абсолютную чемпионку. Анастасия соревновалась вместе с красавицами ростом выше 163 сантиметров из Кирова, Ижевска, Перми и Глазова.

- В планах еще более масштабные соревнования, - делится Анастасия. - Но все карты раскрывать не буду!

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кировчанам расскажут о правах потребителей
Путепровод в Чистые Пруды: конструкцию моста достроили
Жителя Уржума отправили под суд за поджог дома и поножовщину
В слободы Кокуй и Леваши продлят маршрут автобуса №52
В Верхнекамском районе оштрафовали директора УК, который удерживал деньги жителей за электричество
В центре Кирова из-за неправильной парковки водитель попал под свою машину
В кировском магазине мужчина ножом угрожал продавцу, после чего сбежал с пустой продуктовой корзиной
87-летний кировчанин скончался в больнице после ДТП
Филиал «КЧХК» произвел 2,6 млн тонн продукции в 2018 году
Внимание! Пропал подросток: 13-летняя девочка не ночевала дома
В Кирове тепловоз насмерть сбил 35-летнего мужчину
Как спасти инфраструктуру IT? Любой бизнес нуждается в киберзащите
Кировчанка хотела продать дом и отдала деньги мошеннице из Перми
На жителя Фаленок завели уголовное дело за оскорбление и избиение своих детей
Кировская ЦДС меняет сайт
Первые вестники весны в Кирове: прилетели грачи, перелетные утки и проснулись бабочки
В Чистых Прудах открыли детский сад на 260 мест