В Верхнекамском районе оштрафовали директора УК, который удерживал деньги жителей за электричество
Он полгода «копил» средства потребителей и не перечислял их энергоснабжающей компании
Директор скрыл 360 тысяч рублей коммунальных платежейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Управляющая компания получала плату за электроснабжение, но не перечисляли их ресурсоснабжающей организации, с которой был заключен договор. Полгода директор УК незаконно удерживал деньги потребителей.
- В результате ресурсоснабжающей компании был причинен ущерб в размере 360 тысяч рублей, - сообщили в прокуратуре Кировской области. - На директора УК завели уголовное дело по ч. 1 ст. 165. Суд признал его виновным и назначил судебный штраф в размере 15 тысяч рублей.
Кстати, на момент рассмотрения дела в суде, удержанные за полгода деньги все-таки перечислили ресурсоснабжающей организации.
ИСТОЧНИК KP.RU