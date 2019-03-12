В Верхнекамском районе оштрафовали директора УК, который удерживал деньги жителей за электричество

СЕГОДНЯ 12:55 2019-03-12T12:55:04+03:00

Он полгода «копил» средства потребителей и не перечислял их энергоснабжающей компании

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Управляющая компания получала плату за электроснабжение, но не перечисляли их ресурсоснабжающей организации, с которой был заключен договор. Полгода директор УК незаконно удерживал деньги потребителей.

- В результате ресурсоснабжающей компании был причинен ущерб в размере 360 тысяч рублей, - сообщили в прокуратуре Кировской области. - На директора УК завели уголовное дело по ч. 1 ст. 165. Суд признал его виновным и назначил судебный штраф в размере 15 тысяч рублей.

Кстати, на момент рассмотрения дела в суде, удержанные за полгода деньги все-таки перечислили ресурсоснабжающей организации.

ИСТОЧНИК KP.RU