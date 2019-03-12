В центре Кирова из-за неправильной парковки водитель попал под свою машину
Иномарка наехала на мужчину и на другое авто
Авто наехало на водителя, а потом столкнулось с другой машиной. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области
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На 63-летнего кировчанина наехал собственный «Фольксваген Транспортер». Мужчина остановил машину на улице Герцена вблизи дома 88/2 и вышел из нее.
- Водитель не принял меры, исключающие самопроизвольное движение транспорта, - сообщили в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - В результате этого авто начало движение и наехало на мужчину.
После этого иномарка столкнулась с припаркованным «Ниссаном», а тот въехал в «Приору».
К счастью, водитель пострадал несильно. Госпитализация ему не потребовалась.
ИСТОЧНИК KP.RU