В кировском магазине мужчина ножом угрожал продавцу, после чего сбежал с пустой продуктовой корзиной

СЕГОДНЯ 11:39 2019-03-12T12:02:10+03:00

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В Кирове сотрудники Росгвардии задержали 53-летнего хулигана: мужчина угрожал ножом продавцу одного из магазинов города. Правонарушитель пришел в магазин за продуктами, но между ним и девушкой за прилавком произошел конфликт.

Разгорячившись, мужчина достал нож и стал угрожать им кассиру. Продавщица немедля нажала на тревожную кнопку, после чего мужчина схватил пустую продуктовую корзину и выбежал из магазина.

Когда на место происшествия прибыл патрулирующий отряд вневедомственной охраны Росгвардии, кассир описал преступника. Через некоторое время стражи порядка нашли похожего по приметам мужчину, сотрудница магазина опознала его. Прибывшие сотрудники следственно-оперативной группы сообщили, что правонарушитель уже давно числится в розыске: он обвиняется в краже.

Злоумышленника забрала полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU