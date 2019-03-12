87-летний кировчанин скончался в больнице после ДТП
На него наехал «газик»
Водитель не заметил пенсионера. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области
Изменить размер текста:
Вчера, 11 марта, водитель грузовика наехал на пенсионера. Инцидент произошел около 10.25 часов утра в поселке Лебяжье, на улице Комарова, 15. «ГАЗ» двигался задним ходом.
- В результате происшествия пенсионер получил травмы, - сообщили в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Медики доставили его в больницу. От полученных травм пострадавший скончался.
Напомним, что 9 марта 2019 года в центре Кирова произошло ДТП, в котором пострадал 11-летний мальчик. Парень шел по пешеходному переходу, когда на него наехала иномарка.
ИСТОЧНИК KP.RU