2019-03-12T11:18:53+03:00
Происшествия

87-летний кировчанин скончался в больнице после ДТП

На него наехал «газик»
Евгений ДЕМИХОВ
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Водитель не заметил пенсионера. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской областиВодитель не заметил пенсионера. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области
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Вчера, 11 марта, водитель грузовика наехал на пенсионера. Инцидент произошел около 10.25 часов утра в поселке Лебяжье, на улице Комарова, 15. «ГАЗ» двигался задним ходом.

- В результате происшествия пенсионер получил травмы, - сообщили в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Медики доставили его в больницу. От полученных травм пострадавший скончался.

Напомним, что 9 марта 2019 года в центре Кирова произошло ДТП, в котором пострадал 11-летний мальчик. Парень шел по пешеходному переходу, когда на него наехала иномарка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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