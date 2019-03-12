Внимание! Пропал подросток: 13-летняя девочка не ночевала дома

СЕГОДНЯ 10:35 2019-03-12T11:55:46+03:00

13-летняя девочка больше двенадцати часов не выходит на связь. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

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Поисковый отряд «Лиза Алерт» объявил Алису Пояркову в розыск. 13-летняя девочка не ночевала дома. Ее видели последний раз 11 марта, в 18.30, с тех пор ее след простыл и девочка не выходила на связь ни со своими родственниками, ни с друзьями.

Девочка ростом 163 сантиметра, нормального телосложения, с русыми до плеч волосами и карими глазами.

Алиса была одета в меховую розовую куртку, черные джинсы и кроссовки. С собой у ребенка был черный рюкзак.

Если у вас есть какая-либо информация о пропавшей Алисе, просьба сообщить ее по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU