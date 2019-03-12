В Кирове тепловоз насмерть сбил 35-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 10:28 2019-03-12T11:43:19+03:00

Состав не успел затормозить, а пешеход не слышал звукового сигнала Фото: Иван ВИСЛОВ

Пешеход был в наушниках и капюшоне

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Груженый состав проходил мимо остановки «9-й километр» дороги Матанцы - Киров - Котласский, когда на рельсы вышел кировчанин. Машинист заметил его и принял экстренные меры.

- 8 марта, в 8.58 часов, утра пешеход двигался по «народной тропе» и не заметил тепловоз, - сообщили «Комсомолке» в Кировском отделении ГЖД. - Машинист подал сигнал, но мужчина его не услышал, после этого тепловоз начал экстренное торможение.

На скорости 40 км/ч грузовой состав тормозил почти 200 метров, однако расстояние до пешехода было слишком маленьким.

Мужчина погиб.

Видео с места трагедии опубликовано в группе «Место Происшествия|Киров».

Мужчину протащило под тепловозом. Фото: vk.com/kirovmp

Кстати, недавно похожего инцидента все-таки удалось избежать. На улице Тимирязева прямо на железнодорожных путях застряла фура. Столкновения с поездом не случилось только потому, что вовремя приехал трактор и вытащил большегруз.

ИСТОЧНИК KP.RU