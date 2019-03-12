На жителя Фаленок завели уголовное дело за оскорбление и избиение своих детей
Мужчине грозит до трех лет тюрьмы
Мужчина участвовал в жизни детей с помощью ударов и оскорбленийФото: Андрей КАРА
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38-летний горе-папаша не раз бил своих детей в воспитательных целях. Случалось и такое, что он оскорблял их.
- Мужчина злоупотреблял спиртными напитками в их присутствии, - сообщают в прокуратуре Фаленского района. - В целом он проявлял безразличие к жизни своих семи- и шестилетней дочерей.
На мужчину завели уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Сейчас происходит расследование всех обстоятельств. Горе-отца могут лишить родительских прав и отправить в колонию на три года.
ИСТОЧНИК KP.RU