На жителя Фаленок завели уголовное дело за оскорбление и избиение своих детей

СЕГОДНЯ 08:36 2019-03-12T11:36:34+03:00

Мужчина участвовал в жизни детей с помощью ударов и оскорблений Фото: Андрей КАРА

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38-летний горе-папаша не раз бил своих детей в воспитательных целях. Случалось и такое, что он оскорблял их.

- Мужчина злоупотреблял спиртными напитками в их присутствии, - сообщают в прокуратуре Фаленского района. - В целом он проявлял безразличие к жизни своих семи- и шестилетней дочерей.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Сейчас происходит расследование всех обстоятельств. Горе-отца могут лишить родительских прав и отправить в колонию на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU