2019-03-11T19:28:42+03:00
Общество

Кировская ЦДС меняет сайт

Сервис «переедет» на новый интернет-адрес уже во вторник, 12 марта
Александр ЧАРУШИН
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В работе сайта Центральной диспетчерской службы ожидаются очередные измененияВ работе сайта Центральной диспетчерской службы ожидаются очередные измененияФото: Валерий РОМАНОВ
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Кировская Центральная диспетчерская служба (ЦДС) запускает новый сайт. Прежний - m.cdsvyatka.com - будет недоступен уже со вторника, 12 марта. Вместо него сервис «переедет» на новый адрес: cdsvyatka.com. У нового сайта есть и определенные преимущества, и некоторые недостатки.

- На самом деле, новый сайт был запущен еще в декабре 2018 года, однако за два с лишним месяца недоработки не были устранены, - рассказали в сообществе «Кировский транспорт». - На сайте огромный рекламный блок, а в списке городов вместо Кирово-Чепецка значится Сыктывкар. Хотя мониторинг теперь выглядит намного приятнее.

Также среди проблем нового сайта авторы сообщения в «Кировском транспорте» назвали отсутствие подписей у значков низкопольных автобусов и «пропадание» транспортных средств с онлайн-карты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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