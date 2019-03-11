2019-03-11T19:28:07+03:00
Общество

Первые вестники весны в Кирове: прилетели грачи, перелетные утки и проснулись бабочки

Птиц заметили в западном районе области
Елизавета Захарова
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В Кировской области замечены первые стаи грачей. Фото: vk.com/meteokirovВ Кировской области замечены первые стаи грачей. Фото: vk.com/meteokirov
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Можно официально заявить, что в Кировскую область приходить весна! 8 и 10 марта в Киров прилетели первые грачи и перелетные утки. Их заметили в Даровском и Котельническом районах.

По поверьям, прилетая, грачи на своих крылья приносят весну. В народе говорили: грач на горе - весна на дворе или грач зиму расклевал.

По поверьям эти птицы на своих крыльях принесет весну. Фото: vk.com/meteokirov

По поверьям эти птицы на своих крыльях принесет весну. Фото: vk.com/meteokirov

В других населенных пунктах и в самом Кирове от зимней спячки проснулись бабочки. Из подвалов и чердаков они выбрались не только в теплые квартиры кировчан, но и на улицу под лучи зимнего солнца. Своими весенними находками кировчане делились в социальных сетях.

11 марта 2019 год. В Кирове среди снегов проснулись бабочки.Видео: vk.com/meteokirov! другой источник

Однако, по прогнозам синоптиков, мартовская погода на этой неделе кировчан не порадует: первые рабочие дни будут теплыми, ожидается плюсовая температура, а ближе к выходным похолодает до -11 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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