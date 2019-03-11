2019-03-11T18:58:01+03:00
Общество

В Чистых Прудах открыли детский сад на 260 мест

На строительство садика потратили 162,7 миллиона рублей
Александр ЧАРУШИН
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В садике расположились 12 групп. Фото: 43edu.ruВ садике расположились 12 групп. Фото: 43edu.ru
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В Кирове продолжают открываться новые детские сады. Один из садиков открыли на прошлой неделе, а церемонию приурочили к 8 марта. Сегодня, 11 марта, на ул. Ивана Попова, 95 открыли новый корпус детского сада № 24 «Разноцветная планета». В нем создано 12 групп на 260 мест, часть из них - для детей в возрасте до 3 лет. На строительство садика ушло 162,7 миллиона рублей.

- До конца года в Кирове должны появиться еще 5 детских садов, - сообщает пресс-служба министерства образования Кировской области. - Еще 10 садиков откроется в Верхнекамском, Слободском, Опаринском, Оричевском, Фаленском, Советском и Мурашинском районах, а также в Кирово-Чепецке, Котельниче и Слободском. В них появится около 4 000 мест для детей разного возраста.

В 2018-2020 годах регион тратит свыше 2,4 миллиарда рублей на создание мест для детей в возрасте до 3 лет. На эти цели идут деньги и из федерального, и из областного бюджетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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