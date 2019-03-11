В Кирове 30-летнего мужчину поймали на краже алкоголя

СЕГОДНЯ 15:25 2019-03-11T15:25:30+03:00

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Вечером в среду, 6 марта, на пульт охраны поступил сигнал «тревога» из магазина на Октябрьском проспекте. На место ЧП выехал патруль Росгвардии. Как выяснилось, один из посетителей магазина пытался пронести мимо кассы алкоголь на сумму свыше 2 000 рублей. Мужчину задержали.

- При проверке документов установлено, что задержанному мужчине было 30 лет, - рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Кировской области. - Он находится в федеральном розыске. Задержанного передали полицейским для разбирательства.

Ранее мы рассказывали о 53-летнем жителе поселка Пинюг, укравшем у пенсионерки только что полученную пенсию прямо в почтовом отделении. Суд приговорил мужчину к 2,5 годам колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU