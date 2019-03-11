2019-03-11T15:24:27+03:00
Происшествия

У ганинского кладбища поймали 30 кировчан, искавших наркотики

Некоторые из задержанных отказались проходить медосвидетельствование
Евгений ДЕМИХОВ
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Полиция получила информацию о тайниках вблизи кладбищаПолиция получила информацию о тайниках вблизи кладбищаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Силовики три дня «отлавливали» жителей Кирова, которые приходили на поиски запрещенных веществ к кладбищу около Ганино. У некоторых из 30 задержанных обнаружили пакетики с порошком массой от 0,3 до 1 грамма.

- Все изъятое было отправлено на экспертизу, - сообщили в УМВД России по Кировской области. - Кировчанам предложили пройти медицинское освидетельствование. Выяснилось, что задержанные получали информацию о тайниках-закладках от продавцов наркотиков после оплаты.

Масса каждого пакетика «тянет» на значительные размеры и повышение тяжести преступления. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье «Незаконное приобретение, хранение наркотических средств».

Силовики выясняют, кто продавал кировчанам запрещенные вещества.

Напомним, что недавно сотрудники Росгвардии за один день поймали пятерых молодых людей, которые искали наркотики в сугробах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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