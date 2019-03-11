2019-03-11T14:32:47+03:00
Недвижимость

Тротуары в центре Кирова расчистят до асфальта

Спецтехника пройдет по улицам Воровского, Орловской, Горбачева и Октябрьскому проспекту
Александр ЧАРУШИН
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40 участков дорог уже расчищены, на очереди улицы в Лянгасово и центре Кирова. Фото: admkirov.ru40 участков дорог уже расчищены, на очереди улицы в Лянгасово и центре Кирова. Фото: admkirov.ru
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С понедельника, 4 марта, кировские подрядчики начали «вскрывать» уплотненные слои снега на тротуарах и расчищать их до асфальта. За прошлую неделю им уже удалось очистить 40 дорожных участков в Лянгасово, Дороничах, Нововятске, Метрограде и других микрорайонах, также были расчищены прогулочные зоны Александровского сада, набережной Грина и улицы Спасской.

- В ближайшее время подрядчики начнут «вскрывать» слои снега на тротуарах по улицам Воровского, Орловской, Горбачева и Октябрьском проспекте, - сообщает пресс-служба города Кирова. - На некоторых участках высота снега достигает 80 сантиметров, их приходится «проходить» несколько раз.

Сити-менеджер Илья Шульгин подчеркнул, что в город пришли «температурные качели», из-за которых снег быстро тает, а затем появляется наледь. На улицы Кирова вскоре выйдут рабочие и спецтехника, они будут обрабатывать реагентами тротуары, «вскрывать» подъемы, спуски и лестницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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