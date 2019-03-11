2019-03-11T14:30:59+03:00
Общество

Прокурор требует с Минфина Кировской области 300 тысяч рублей

Медики из Вятских Полян не получили компенсацию платы за коммуналку
Александр ЧАРУШИН
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14 работников больницы все еще ждут своих компенсаций14 работников больницы все еще ждут своих компенсацийФото: Александр ГЛУЗ
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14 работников Вятскополянской районной больницы обратились в прокуратуру: им должны полностью компенсировать плату за тепло- и энергоснабжение, однако выплат они не получали. Хотя по закону работники органов здравоохранения, проживающие в сельской местности, имеют право на такую компенсацию.

- В целях устранения нарушения в суд направлено 14 исков в интересах медицинских работников, - сообщает прокуратура Кировской области. - Общая сумма компенсаций составит почти 300 тысяч рублей, эти деньги Вятскополянский межрайонный прокурор требует взыскать с областного министерства финансов. На сегодня иски рассматриваются в суде.

Ранее стало известно, что по требованию прокуратуры в Кирове снесут 21 ветхий жилой дом. Все здания находятся в аварийном состоянии и угрожают жизни и здоровью прохожих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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