2019-03-11T14:00:52+03:00
Происшествия

Кировчанина отправят в колонию строгого режима за кражу денег у пенсионерки на почте

Часть денег он потратил на алкоголь, а часть раздал знакомым за долги
Евгений ДЕМИХОВ
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Грабитель вырвал деньги из рук пенсионерки прямо на почтеГрабитель вырвал деньги из рук пенсионерки прямо на почтеФото: Михаил ФРОЛОВ
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53-летний мужчина вырвал деньги прямо из рук женщины, когда та получала свою пенсию в почтовом отделении поселка Пинюг Подосиновского района. После этого он убежал.

- Деньги мужчина потратил на спиртное и частично раздал знакомым в счет долгов, - сообщили в прокуратуре Кировской области. - Когда подозреваемого нашли, выяснилось, что он уже ранее был под судом за кражи.

На этот раз на мужчину завели уголовное дело по статье «Грабеж». Суд признал его виновным и отправил на два с половиной года в колонию строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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