16-летнего кировчанина осудили за сбыт поддельных денег

СЕГОДНЯ 13:15 2019-03-11T14:35:24+03:00

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Он не единожды брал своего 15-летнего товарища для похода по магазинам. Молодые люди расплачивались подделками в небольших магазинчиках и кафе. В результате им удалось сбыть девять купюр.

- Подростки осознавали, что пользуются фальшивыми деньгами, - сообщили в СУ СКР России по Кировской области. - В ходе следствия оба признали свою вину и рассказали о содеянном. Выяснилось, что купюры были куплены через интернет.

15-летний подросток еще не достиг возраста уголовной ответственности, поэтому дело на него не завели, а вот его старшего товарища отправили под суд. Его приговорили к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

ИСТОЧНИК KP.RU