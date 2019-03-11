2019-03-11T14:35:24+03:00
Происшествия

16-летнего кировчанина осудили за сбыт поддельных денег

Молодой человек расплачивался фальшивыми пятитысячными купюрами в кафе и ларьках
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
Молодых людей «запечатлели» камеры одного из магазинов. Фото: СУ СКР России по Кировской областиМолодых людей «запечатлели» камеры одного из магазинов. Фото: СУ СКР России по Кировской области
Изменить размер текста:

Он не единожды брал своего 15-летнего товарища для похода по магазинам. Молодые люди расплачивались подделками в небольших магазинчиках и кафе. В результате им удалось сбыть девять купюр.

- Подростки осознавали, что пользуются фальшивыми деньгами, - сообщили в СУ СКР России по Кировской области. - В ходе следствия оба признали свою вину и рассказали о содеянном. Выяснилось, что купюры были куплены через интернет.

15-летний подросток еще не достиг возраста уголовной ответственности, поэтому дело на него не завели, а вот его старшего товарища отправили под суд. Его приговорили к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кировчанам предлагают 20% кэшбэк за мобильную связь
«Земля Драконов» – территория подарков и сюрпризов от «Ростелекома»
В Кирове 30-летнего мужчину поймали на краже алкоголя
У ганинского кладбища поймали 30 кировчан, искавших наркотики
Тротуары в центре Кирова расчистят до асфальта
Прокурор требует с Минфина Кировской области 300 тысяч рублей
Кировчанина отправят в колонию строгого режима за кражу денег у пенсионерки на почте
В Кировской области с декабря ищут 41-летнюю женщину
В Кирове водитель «Киа» сбил 11-летнего мальчика на пешеходном переходе
В Кирово-Чепецке мужчина изнасиловал девушку, угрожая ножом
«Добрый урожай» от «УРАЛХИМа»
В Лузе водитель фуры стоял на дороге двое суток в ожидании помощи
8 марта кировчанин до смерти избил свою сожительницу
Следком: смерть мужчины на Ленина не криминальная
Кировчанин погиб в ночном пожаре
Киров признан одним из самых пунктуальных городов России
20-летний кировчанин стал победителем всемирной универсиады
Погода в Кирове: рабочая неделя принесет снег и дожди
В Пижанском районе на два месяца ввели карантин по бешенству животных