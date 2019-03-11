В Кировской области с декабря ищут 41-летнюю женщину
Наталию Протасову объявил в розыск поисковый отряд « Лиза Алерт»
В деревне Медведок пропала 41-летняя женщина. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
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В Кировской области третий месяц не могут найти жительницу поселка Медведок Нолинского района. 41-летняя Наталия Протасова ушла из дома 20 декабря 2018 года. До сих пор она не вернулась и не выходит на связь.
На вид Наталия Евгеньевна ростом 160 сантиметров, плотного телосложения, с прямыми темно-русыми волосами. Одета была в зеленый пуховик.
Женщина может находиться в Кирове.
Любую информацию, которая касается пропавшей кировчанки, просьба сообщать по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU