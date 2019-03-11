В Кирове водитель «Киа» сбил 11-летнего мальчика на пешеходном переходе

СЕГОДНЯ 11:55 2019-03-11T14:23:41+03:00

Машина наехала на мальчика, когда он переходил дорогу Фото: Сергей ГАПОН

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ДТП произошло в субботу, 9 марта, около восьми часов вечера, на улице Преображенской. 11-летний мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

- 60-летний водитель «Киа Спортейдж» наехал на пешехода, который двигался слева направо по ходу движения автомобиля, - сообщают в УГИБДД УМВД Росиии по Кировской области. - В результате ДТП мальчик получил травмы. Госпитализация ему не потребовалась. В отношении водителя ведется проверка.

Кстати, на выходных благодаря неравнодушному кировчанину удалось избежать трагедии. Грузовик застрял на железнодорожных путях на улице Тимирязева. ДТП не произошло только потому, что к месту аварии вовремя подоспел мужчина на тракторе. Он помог оттащить фуру с путей.

ИСТОЧНИК KP.RU