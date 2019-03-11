2019-03-11T13:49:54+03:00
Происшествия

В Кирово-Чепецке мужчина изнасиловал девушку, угрожая ножом

Сначала он потребовал с нее деньги
Евгений ДЕМИХОВ
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Мужчина угрожал девушке ножом и требовал деньгиМужчина угрожал девушке ножом и требовал деньгиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В воскресенье, 10 марта, в полицию обратилась девушка с заявлением об изнасиловании. Она рассказала о том, что возвращалась ночью домой из кафе, когда на улице Мира к ней подошел незнакомец.

- Мужчина стал угрожать ножом чепчанке и требовать деньги, - сообщили в УМВД России по Кировской области. - У жертвы с собой не было денежных средств. Тогда мужчина насильно завел ее в один из подъездов и изнасиловал девушку.

Полицейские проверили видеокамеры, установленные на зданиях поблизости места происшествия, а также опросили жителей домов. В тот же день подозреваемого нашли. Им оказался 34-летний житель Кирово-Чепецка. Его задержали и доставили в отделение.

Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. На мужчину завели уголовное дело по ч. 2 ст. 131 «Изнасилование». Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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