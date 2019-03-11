8 марта кировчанин до смерти избил свою сожительницу

СЕГОДНЯ 10:28 2019-03-11T13:54:02+03:00

Мужчина проведет восемь с половиной лет в колонии строгого режима Фото: Елена КАРЛИНА

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В Кирове завершился судебный процесс над 36-летним местным жителем. 8 марта 2018 года мужчина выпил вместе со своей сожительницей, затем они поссорились. Кировчанин ударил девушку кулаком в живот, в итоге она получила тяжелую травму - разрыв одного из внутренних органов. Сожительница погибла на месте ЧП.

- Уголовное дело завели по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего», - рассказали в прокуратуре Кировской области. - Суд признал мужчину виновным и назначил ему 8,5 года колонии строгого режима. Кировчанин обжаловал приговор, однако решение суда осталось без изменений.

Ранее в Оричах судили 37-летнего мужчину. Сожитель его дочери отказывался оплачивать коммуналку, за это осужденный избил его гвоздодером. Мужчину приговорили к полугоду колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU