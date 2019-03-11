Следком: смерть мужчины на Ленина не криминальная

СЕГОДНЯ 10:23 2019-03-11T13:55:47+03:00

В Кирове рано утром на тротуаре нашли тело молодого мужчины. Фото: vk.com/zlo43

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Следственный комитет России по Кировской области начал проверку по факту обнаружения трупа мужчины на улице Ленина, 198/3. 35-летний кировчанин упал с общего балкона на 15-м этаже.

- Следственным отделом следственного комитета по Ленинскому району сейчас проводится проверка, - пояснили «Комсомолке» в пресс-службе управления. - Следов криминала нет.

Напомним, что ЧП произошло 10 марта. Около восьми часов утра «сидящее» на тротуаре окровавленное тело мужчины нашли сотрудницы ателье, размещенного на первом этаже дома. На место выехали медики, полиция. Через три часа тело увезли. Как рассказали «Комсомольской правде» жильцы дома, погибший снимал в многоэтажке квартиру. А в то утро дома он был один.

ИСТОЧНИК KP.RU