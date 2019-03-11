Кировчанин погиб в ночном пожаре

СЕГОДНЯ 10:15 2019-03-11T13:57:00+03:00

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В ночь на 8 марта в Белохолуницком районе загорелся частный жилой дом. Пожар начался в 2.12 часов ночи, в итоге рубленый дом серьезно пострадал от огня: обгорели стены и потолок по всей площади здания. На место ЧП выезжали один пожарный расчет и бригада муниципальной пожарной охраны.

- Предположительно, пожар начался из-за короткого замыкания в электропроводке, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС России по Кировской области. - На месте пожара было обнаружено тело жильца. По предварительным данным, 30-летний мужчина задохнулся угарным газом.

Ранее стала известна личность поджигателя домов в Кирове. Напомним, прошлым летом от рук пиромана пострадало сразу несколько зданий, три семьи остались без крова. Преступником оказался 60-летний кировчанин, ранее судимый за поджог музея в Республике Коми.

ИСТОЧНИК KP.RU