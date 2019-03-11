2019-03-11T10:08:09+03:00
Общество

Киров признан одним из самых пунктуальных городов России

Рейтинг возглавили Пермь, Омск и Москва
Александр ЧАРУШИН
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Кировчан спросили, считают ли они себя пунктуальными и как часто опаздываютКировчан спросили, считают ли они себя пунктуальными и как часто опаздываютФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Киров вошел в топ-5 самых пунктуальных городов страны. В феврале эксперты опросили жителей 20 крупных городов, всего было взято 2 400 интервью. Респондентам задавали три вопроса: считают ли они себя пунктуальными, часто ли они опаздывают куда-либо и когда опаздывали в последний раз.

- По итогам федерального социологического исследования самым пунктуальным городом России стала Пермь, - сообщает маркетинговое агентство Zoom Market. - Второе место занял Омск, третья строчка рейтинга досталась Москве. Пятерку лидеров замкнули Ростов-на-Дону и Киров.

Ранее Кировская область возглавила другой рейтинг: по данным экспертов, домашние масленичные блины обошлись кировчанам дороже, чем жителям других регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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