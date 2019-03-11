20-летний кировчанин стал победителем всемирной универсиады

СЕГОДНЯ 09:22 2019-03-11T13:59:26+03:00

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В Красноярске продолжается Всемирная зимняя универсиада. Официальное открытие соревнований состоялось 2 марта, однако уже 1 марта студенческая сборная России по хоккею с мячом вступила в борьбу за золотые медали. Россияне сыграли против сборных команд Казахстана и Норвегии, а против сборных Финляндии и Швеции они играли дважды. Во всех матчах сборная России одержала уверенные победы.

В составе сборной команды был и кировчанин Артем Катаев. 20-летний голкипер «Родины» защищал ворота сборной России в матче против Норвегии, отыграл все 90 минут и пропустил всего один мяч.

Вчера, 10 марта, в финале Всемирной зимней универсиады сборная России нанесла очередное поражение сборной Швеции, итоговый счет встречи - 6:1. Кировчанин Артем Катаев, заявленный в составе сборной России, но не вышедший на поле в финале турнира, стал обладателем золотой медали.

ИСТОЧНИК KP.RU