Погода в Кирове: рабочая неделя принесет снег и дожди

СЕГОДНЯ 09:01 2019-03-11T09:01:33+03:00

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На неделе с 11 по 17 марта кировчан ожидают перепады температур и осадки. Такой прогноз дают синоптики Гидрометцентра. Сегодня днем в городе ожидается до +2 градусов, ночью похолодает до 0 градусов. Ожидается слабый юго-западный ветер. За сутки в городе может выпасть до 3 миллиметров осадков.

Во вторник, 12 марта, осадки усилятся, а на смену снегу могут прийти дожди. Днем температура останется на прежнем уровне, а к ночи похолодает до -5 градусов. В среду и четверг кировчан ожидает ясная погода, осадков не прогнозируется.

Ночь на пятницу, 15 марта, станет самой холодной за последние дни: ожидается до -11 градусов. Днем в пятницу может потеплеть до -1 градуса, в город придут снег и сильный ветер.

В субботу и воскресенье ожидаются перепады температур: в дневное время будет тепло, могут пройти снег и дожди. А по ночам ожидается до -5... -6 градусов, осадков не прогнозируется.

ИСТОЧНИК KP.RU