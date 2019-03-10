В Пижанском районе на два месяца ввели карантин по бешенству животных

СЕГОДНЯ 14:38 2019-03-10T14:38:15+03:00

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По указу губернатора Игоря Васильева в деревне Павлово, Пижанского района, ввели карантин из-за бешенства домашних животных. Игорь Владимирович подписал указ, который на два месяца вводит особое положение в этой деревне. Информацию об этом опубликовал на своем сайте охотнадзор Кировской области.

Напомним, что 21 февраля в Павлове нашли бешеную лису. Теперь во всем регионе режим карантина введен в трех районах: в Зуевском, где в конце января была обнаружена зараженная корова, в Богородском, в деревне Чирки и в охотничьих угодьях в пределах Ижевского сельского округа.

В ведомстве напоминают: если вы обнаружили животное с признаками бешенства, то необходимо в срочном порядке сообщить об этом в министерство лесного хозяйства Кировской области по телефону 35-76-99.

ИСТОЧНИК KP.RU