2019-03-10T13:37:06+03:00
Происшествия

«Выпасть случайно сложно»: в районе Солнечного берега мужчина выпал с 15 этажа

По словам дворника, погибший снимал в доме квартиру
Елизавета Захарова
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Тело мужчины сначала находилось в сидячем положении. Фото: vk.com/zlo43Тело мужчины сначала находилось в сидячем положении. Фото: vk.com/zlo43
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В Кирове у дома №198/3 на улице Ленина нашли окровавленный труп молодого мужчины. Он лежал на тротуаре рядом с подъездом в неестественном положении. Об этом сообщили в социальных сетях.

Девушка, проживающая в том доме, рассказала «Комсомолке», что около восьми утра тело нашли сотрудники ателье, расположенного рядом с подъездом. Тогда жильцы дома вызвали скорую, полицию. Следователи осмотрели место происшествия и труп, после чего накрыли его мешком. Так, тело мужчины пролежало несколько часов: около 11.00 его увезли.

- Скорая была, три машины полиции, - рассказала нам кировчанка. - С полицией общался дворник, он сказал, что погибший мужчина снимал квартиру. На кухне у него стояла бутылка водки и одна рюмка. Выпал он с общего балкона на 15 этаже. Могло быть что угодно. Выпасть случайно довольно сложно, у нас высокие борта на балконах.

Официальных комментариев от правоохранительных органов пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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