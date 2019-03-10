В Кировском дворе вновь застряла машина скорой помощи
В одном из Кировских дворов снова застряла машина скорой помощи. Об этом сообщили очевидцы случившегося, выложив в социальные сети фотографии и видео.
- Так чистят дворы по адресу Октябрьский проспект 79а, - написали жильцы дома. - Каждый день застревают, на этот раз - скорая помощь. Не помню, когда в последний раз чистили полностью двор.
В комментариях кировчане стали жаловаться, что этот двор - гиблое место. Ежедневно люди, стараясь объехать пробки, застревают во дворе. Один из автолюбителей и вовсе оставил бампер в неблагополучном дворе.
А за несколько дней до этого случая со скорой, еще одна карета медиков простояла во дворе два часа, пытаясь выбраться из снежного плена.
Напомним, что перед выходными в Афанасьевском районе в снегах застряла машина пожарных: они не смогли потушить горящую баню, она сгорела дотла.
Пострадал ли кто из-за того, что эта машина скорой не смогла быстро выехать, не известно.
ИСТОЧНИК KP.RU