В Кировском дворе вновь застряла машина скорой помощи

СЕГОДНЯ 12:45 2019-03-10T13:49:22+03:00

По словам местных жителей, территорию у дома №79а на Октябрьском проспекте полностью не расчищали уже давно

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В одном из Кировских дворов снова застряла машина скорой помощи. Об этом сообщили очевидцы случившегося, выложив в социальные сети фотографии и видео.

- Так чистят дворы по адресу Октябрьский проспект 79а, - написали жильцы дома. - Каждый день застревают, на этот раз - скорая помощь. Не помню, когда в последний раз чистили полностью двор.

В комментариях кировчане стали жаловаться, что этот двор - гиблое место. Ежедневно люди, стараясь объехать пробки, застревают во дворе. Один из автолюбителей и вовсе оставил бампер в неблагополучном дворе.

А за несколько дней до этого случая со скорой, еще одна карета медиков простояла во дворе два часа, пытаясь выбраться из снежного плена.

Напомним, что перед выходными в Афанасьевском районе в снегах застряла машина пожарных: они не смогли потушить горящую баню, она сгорела дотла.

Пострадал ли кто из-за того, что эта машина скорой не смогла быстро выехать, не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU