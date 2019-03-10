Эвакуация крупного ТРЦ: за час до сигнала тревоги в центр приехали росгвардейцы
Посетителей ТРЦ «Джем Молла» экстренно эвакуировали вчера ночью. Около 23.00 в центре раздался сигнал тревоги: так как торговые этажи уже были закрыты, эвакуировать пришлось лишь зрителей из семи кинозалов.
Очевидец происшествия рассказал «Комсомолке», что посетителей выводили по боковой запасной лестнице и в темноте. Во время эвакуации инсайдер не заметил ни криков, ни дыма.
После происшествия все ночные сеансы были отменены до утра.
В социальных сетях кировчане стали предполагать, что в Кирове возобновилась волна анонимных звонков от лже-террористов о минировании торгового центра, другие же говорили, что шум поднялся из-за забытого кем-то пакета.
Однако, наш источник рассказал, что за час до сигнала тревоги, около 22.00, в ТРЦ приехали сотрудники Росгвардии, они собрали всех охранников.
Были ли это учения пока не известно. Официальных комментариев от силовых структур не поступало.
ИСТОЧНИК KP.RU