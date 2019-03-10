2019-03-10T11:24:44+03:00
Происшествия

Эвакуация крупного ТРЦ: за час до сигнала тревоги в центр приехали росгвардейцы

Всех кинозрителей выводили в темноте через запасную лестницу
Елизавета Захарова
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Кинозрителей в крупном ТРЦ эвакуировали вчера ночью. Фото: Яндекс.КартыКинозрителей в крупном ТРЦ эвакуировали вчера ночью. Фото: Яндекс.Карты
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Посетителей ТРЦ «Джем Молла» экстренно эвакуировали вчера ночью. Около 23.00 в центре раздался сигнал тревоги: так как торговые этажи уже были закрыты, эвакуировать пришлось лишь зрителей из семи кинозалов.

Очевидец происшествия рассказал «Комсомолке», что посетителей выводили по боковой запасной лестнице и в темноте. Во время эвакуации инсайдер не заметил ни криков, ни дыма.

После происшествия все ночные сеансы были отменены до утра.

В социальных сетях кировчане стали предполагать, что в Кирове возобновилась волна анонимных звонков от лже-террористов о минировании торгового центра, другие же говорили, что шум поднялся из-за забытого кем-то пакета.

Однако, наш источник рассказал, что за час до сигнала тревоги, около 22.00, в ТРЦ приехали сотрудники Росгвардии, они собрали всех охранников.

Были ли это учения пока не известно. Официальных комментариев от силовых структур не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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