2019-03-09T13:43:42+03:00
Происшествия

Трактор спас фуру от столкновения с поездом: у большегруза отказали тормоза и он застрял на железнодорожных путях

Очевидцы пытались решить проблему, но фура не двигалась с места
Елизавета Захарова
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В Кирове трактор вытащил фуру с железнодорожных путей. Фото: vk.com/auto43В Кирове трактор вытащил фуру с железнодорожных путей. Фото: vk.com/auto43
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В Кирове едва ли не произошла трагедия. На железнодорожном переезде на улице Тимирязева, прямо на путях остановилась фура. У грузового автомобиля отказали тормоза: он не мог сдвинуться с места. Информация об этом появилась в паблике «На дорогах Кирова».

Из-за застрявшей фуры на переезде образовалась пробка. Фото: vk.com/auto43

Из-за застрявшей фуры на переезде образовалась пробка. Фото: vk.com/auto43

-У фуры заклинило тормоза на ж/д переезде на зональном, - написали в сообществе. - Всеобщими усилиями не получилось помочь.

Однако, на помощь большегрузу вовремя прибыл трактор. Его мощности хватило, чтобы вытянуть фуру с путей и избежать трагедии.

Трагедии удалось избежать. Фото: vk.com/auto43

Трагедии удалось избежать. Фото: vk.com/auto43

Напомним, что в эти праздничные выходные произошло еще одно ДТП: на узкой проезжей части Нива заехала в колею и перевернулась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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