Трактор спас фуру от столкновения с поездом: у большегруза отказали тормоза и он застрял на железнодорожных путях
В Кирове едва ли не произошла трагедия. На железнодорожном переезде на улице Тимирязева, прямо на путях остановилась фура. У грузового автомобиля отказали тормоза: он не мог сдвинуться с места. Информация об этом появилась в паблике «На дорогах Кирова».
Из-за застрявшей фуры на переезде образовалась пробка. Фото: vk.com/auto43
-У фуры заклинило тормоза на ж/д переезде на зональном, - написали в сообществе. - Всеобщими усилиями не получилось помочь.
Однако, на помощь большегрузу вовремя прибыл трактор. Его мощности хватило, чтобы вытянуть фуру с путей и избежать трагедии.
Трагедии удалось избежать. Фото: vk.com/auto43
Напомним, что в эти праздничные выходные произошло еще одно ДТП: на узкой проезжей части Нива заехала в колею и перевернулась.
ИСТОЧНИК KP.RU