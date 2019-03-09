2019-03-09T12:26:20+03:00
Общество

В Кирове пропала 13-летняя девочка: на связь ребенок не выходит третьи сутки

Виктория Павлюк ранее сбегала из дома
Елизавета Захарова
Поделиться:
В Кирове разыскивают 13-летнюю девочку. Фото: vk.com/ornkirovВ Кирове разыскивают 13-летнюю девочку. Фото: vk.com/ornkirov
Изменить размер текста:

В Кирове разыскивают 13-летнюю девочку, сбежавшую из дома. В среду, 6 марта, Виктория Павлюк ушла из дома и с тех пор о ней ничего не известно. Отряд по розыску несовершеннолетних вновь начал поиски ребенка.

Вика ростом 165-170 сантиметров, среднего телосложения, с светло-русыми волосами. Предположительно девочка была одета в темно-синюю парку, черные спортивные штаны, белые кроссовки, на шее у нее повязан красно-черный шарф.

Если вы знаете какую-либо информацию о пропавшей Вике, ее местонахождении, то просьба сообщить ее по телефонам: 8(800)350-76-25 или 112, 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За обустройство реки Люльчинки борются дизайнеры из 17 российских регионов и Румынии
В Слободском полицейские, пытаясь задержать водителя, ранили его из табельного оружия
Трактор спас фуру от столкновения с поездом: у большегруза отказали тормоза и он застрял на железнодорожных путях
«Наследие и подлинность. Какими запомнятся 2010-е»: в Кирове пройдет лекция по исторической урбанистике
В Кирове дворник поздравил женщин с 8 Марта, нарисовав «открытки» на сугробах
ДТП в Октябрьском районе: автомобили не смогли разъехаться, одна из машин перевернулась
В Афанасьевском районе сгорела баня: пожарные не успели потушить огонь, они застряли в снегах
В Кирове до сих пор не найдена 16-летняя девочка
Музей народного образования отвоевал историческое здание и планирует расширяться
В выходные в Кирове пройдет Чемпионат мира по ледолазанию
Троих кировчан осудили за организацию игорного бизнеса
Погода в Кирове на выходные: оттепель, сильные ветра и снегопады
Житель Котельнича отделался штрафом за разбитые бутылки в магазине
Кировское правительство покинул один из зампредов
Разговор начистоту
К 8 марта в Чистых Прудах открыли новый детский сад