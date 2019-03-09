В Кирове пропала 13-летняя девочка: на связь ребенок не выходит третьи сутки

СЕГОДНЯ 12:26 2019-03-09T12:26:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кирове разыскивают 13-летнюю девочку, сбежавшую из дома. В среду, 6 марта, Виктория Павлюк ушла из дома и с тех пор о ней ничего не известно. Отряд по розыску несовершеннолетних вновь начал поиски ребенка.

Вика ростом 165-170 сантиметров, среднего телосложения, с светло-русыми волосами. Предположительно девочка была одета в темно-синюю парку, черные спортивные штаны, белые кроссовки, на шее у нее повязан красно-черный шарф.

Если вы знаете какую-либо информацию о пропавшей Вике, ее местонахождении, то просьба сообщить ее по телефонам: 8(800)350-76-25 или 112, 02.

ИСТОЧНИК KP.RU