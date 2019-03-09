2019-03-09T12:06:26+03:00
Общество

«Наследие и подлинность. Какими запомнятся 2010-е»: в Кирове пройдет лекция по исторической урбанистике

Павел Гнилорыбов, неделю изучающий быт и строения Кирова, расскажет об изменившемся архитектурном облике российских городов
Елизавета Захарова
Поделиться:
Павел Гнилорыбов проведет лекцию по исторической урбанистике. Фото: web.facebook.com/gnilorybovpПавел Гнилорыбов проведет лекцию по исторической урбанистике. Фото: web.facebook.com/gnilorybovp
Изменить размер текста:

В Кирове пройдет лекция по исторической урбанистике «Наследие и подлинность. Какими запомнятся 2010-е». Павел Гнилорыбов, создатель столичного проекта «Архитектурные излишества», расскажет об изменениях архитектурного облика российских городов за последние десятилетия.

- Историк, градозащитник, автор проекта экскурсий «Моспешком» прочитает серию лекций на тему прошлого и настоящего промышленной архитектуры России, - анонсировал событие Антон Касанов в группе «Пешком по Вятке». - Также речь пойдет о наследии и подлинности в современной архитектуре, состоянии краеведческого и градозащитного движения в настоящее время, прогрессивных проектах по сохранению и популяризации исторического наследия.

На лекцию приглашаются «все любители архитектуры» и остальные желающие, которые готовы в интерактивном режиме подискутировать с лектором о утраченных и приобретенных усадьбах, федеральных программах по сохранению архитектуры, городах в грязи и вышедших оттуда и об архитектурных итогах уходящего десятилетия.

Также у кировчан будет возможность представить свои проекты на честный суд урбаниста. В ответ он даст оценку и скажет может ли проект получить федеральную поддержку.

Лекция пройдет в культурном центре «Пятый этаж». Вход свободный, начало в 18.00. Возрастный ограничений нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За обустройство реки Люльчинки борются дизайнеры из 17 российских регионов и Румынии
В Слободском полицейские, пытаясь задержать водителя, ранили его из табельного оружия
Трактор спас фуру от столкновения с поездом: у большегруза отказали тормоза и он застрял на железнодорожных путях
В Кирове пропала 13-летняя девочка: на связь ребенок не выходит третьи сутки
В Кирове дворник поздравил женщин с 8 Марта, нарисовав «открытки» на сугробах
ДТП в Октябрьском районе: автомобили не смогли разъехаться, одна из машин перевернулась
В Афанасьевском районе сгорела баня: пожарные не успели потушить огонь, они застряли в снегах
В Кирове до сих пор не найдена 16-летняя девочка
Музей народного образования отвоевал историческое здание и планирует расширяться
В выходные в Кирове пройдет Чемпионат мира по ледолазанию
Троих кировчан осудили за организацию игорного бизнеса
Погода в Кирове на выходные: оттепель, сильные ветра и снегопады
Житель Котельнича отделался штрафом за разбитые бутылки в магазине
Кировское правительство покинул один из зампредов
Разговор начистоту
К 8 марта в Чистых Прудах открыли новый детский сад