«Наследие и подлинность. Какими запомнятся 2010-е»: в Кирове пройдет лекция по исторической урбанистике
В Кирове пройдет лекция по исторической урбанистике «Наследие и подлинность. Какими запомнятся 2010-е». Павел Гнилорыбов, создатель столичного проекта «Архитектурные излишества», расскажет об изменениях архитектурного облика российских городов за последние десятилетия.
- Историк, градозащитник, автор проекта экскурсий «Моспешком» прочитает серию лекций на тему прошлого и настоящего промышленной архитектуры России, - анонсировал событие Антон Касанов в группе «Пешком по Вятке». - Также речь пойдет о наследии и подлинности в современной архитектуре, состоянии краеведческого и градозащитного движения в настоящее время, прогрессивных проектах по сохранению и популяризации исторического наследия.
На лекцию приглашаются «все любители архитектуры» и остальные желающие, которые готовы в интерактивном режиме подискутировать с лектором о утраченных и приобретенных усадьбах, федеральных программах по сохранению архитектуры, городах в грязи и вышедших оттуда и об архитектурных итогах уходящего десятилетия.
Также у кировчан будет возможность представить свои проекты на честный суд урбаниста. В ответ он даст оценку и скажет может ли проект получить федеральную поддержку.
Лекция пройдет в культурном центре «Пятый этаж». Вход свободный, начало в 18.00. Возрастный ограничений нет.
ИСТОЧНИК KP.RU