СЕГОДНЯ 11:02 2019-03-09T11:04:43+03:00

Управляющий домом №148 на Московской поделился в своих социальных сетях фотографиями праздничного креатива

Изменить размер текста: A A

Кировский дворник, убирающий территорию у дома №148 на улице Московской, решил оригинально поздравить женщин со Всемирным женским днем.

Василий расписал разноцветными красками сугробы около подъездов: надпись «С 8 Марта!» дворник украсил цветами, бабочками и сердцами.

Дворник расписал сугробы со всех сторон дома. Фото: Вячеслав ТКАЧ

Фотографии креатива опубликовал в социальных сетях управляющий дома Вячеслав Ткач. Он же помог дворнику записать и словесное поздравление для милых дам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.kirov.kp.ru/video/embed/696124" frameborder="0"></iframe> В Кирове дворник поздравил женщин с 8 Марта, нарисовав «открытки» на сугробах.Видео: Вячеслав ТКАЧ! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU