2019-03-09T11:04:43+03:00
Общество

В Кирове дворник поздравил женщин с 8 Марта, нарисовав «открытки» на сугробах

Управляющий домом №148 на Московской поделился в своих социальных сетях фотографиями праздничного креатива
Елизавета Захарова
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«Дворник Василий поздравляет» - подписал фотографию управдом. Фото: Вячеслав ТКАЧ«Дворник Василий поздравляет» - подписал фотографию управдом. Фото: Вячеслав ТКАЧ
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Кировский дворник, убирающий территорию у дома №148 на улице Московской, решил оригинально поздравить женщин со Всемирным женским днем.

Василий расписал разноцветными красками сугробы около подъездов: надпись «С 8 Марта!» дворник украсил цветами, бабочками и сердцами.

Дворник расписал сугробы со всех сторон дома. Фото: Вячеслав ТКАЧ

Дворник расписал сугробы со всех сторон дома. Фото: Вячеслав ТКАЧ

Фотографии креатива опубликовал в социальных сетях управляющий дома Вячеслав Ткач. Он же помог дворнику записать и словесное поздравление для милых дам.

В Кирове дворник поздравил женщин с 8 Марта, нарисовав «открытки» на сугробах.Видео: Вячеслав ТКАЧ! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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