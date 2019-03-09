В Кирове дворник поздравил женщин с 8 Марта, нарисовав «открытки» на сугробах
Управляющий домом №148 на Московской поделился в своих социальных сетях фотографиями праздничного креатива
«Дворник Василий поздравляет» - подписал фотографию управдом. Фото: Вячеслав ТКАЧ
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Кировский дворник, убирающий территорию у дома №148 на улице Московской, решил оригинально поздравить женщин со Всемирным женским днем.
Василий расписал разноцветными красками сугробы около подъездов: надпись «С 8 Марта!» дворник украсил цветами, бабочками и сердцами.
Дворник расписал сугробы со всех сторон дома. Фото: Вячеслав ТКАЧ
Фотографии креатива опубликовал в социальных сетях управляющий дома Вячеслав Ткач. Он же помог дворнику записать и словесное поздравление для милых дам.
В Кирове дворник поздравил женщин с 8 Марта, нарисовав «открытки» на сугробах.Видео: Вячеслав ТКАЧ! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU