ДТП в Октябрьском районе: автомобили не смогли разъехаться, одна из машин перевернулась

СЕГОДНЯ 17:10 2019-03-08T17:10:59+03:00

В Кирове Нива Шевроле перевернулась, угодив в узкую колею. Фото: vk.com/auto43

Как сообщили очевидцы, пострадавших нет

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Сегодня в Кирове на первом Кирпичном переулке произошло ДТП. Около десяти часов утра два автомобиля не смогли разъехаться на неширокой проезжей части.

К счастью, никто из пассажиров не пострадал. Фото: vk.com/auto43

Нива Шевроле заехала в узкую, глубокую колею. Водитель не справился с управлением, его занесло. В итоге машина перевернулась.

Как сообщили «Комсомолке» очевидцы аварии, пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU