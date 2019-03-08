ДТП в Октябрьском районе: автомобили не смогли разъехаться, одна из машин перевернулась
Как сообщили очевидцы, пострадавших нет
В Кирове Нива Шевроле перевернулась, угодив в узкую колею. Фото: vk.com/auto43
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Сегодня в Кирове на первом Кирпичном переулке произошло ДТП. Около десяти часов утра два автомобиля не смогли разъехаться на неширокой проезжей части.
К счастью, никто из пассажиров не пострадал. Фото: vk.com/auto43
Нива Шевроле заехала в узкую, глубокую колею. Водитель не справился с управлением, его занесло. В итоге машина перевернулась.
Как сообщили «Комсомолке» очевидцы аварии, пострадавших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU