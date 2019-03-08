В Афанасьевском районе сгорела баня: пожарные не успели потушить огонь, они застряли в снегах

СЕГОДНЯ 16:23 2019-03-08T16:23:32+03:00

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В деревне Торопынино, Афанасьевского района, дотла сгорела баня. Пожарные не успели доехать до места ЧП, так как дорога до него была заметена снегом. За два дня до произошедшего в районе были сильные метели, после которых наступила оттепель. Машины МЧС застряли в снежной каше. ЧП произошло 6 марта. К счастью, никто не пострадал, так как баня стояла поодаль от дома. Об этом сообщили на сайте «Планета Афанасьево».

Сигнал тревоги на пульт в пожарную часть Пушинского сельского поселения поступил около шести вечера. Команда спасателей сразу же выдвинулась в путь. Деревня находится в трех километрах от центрального поселения, а сам дом на отшибе, метрах в 400 от главной улицы.

Подъезжая к дому, пушинские и афанасьевские машины застряли в сугробах: проезд до самой деревни был расчищен, а вот, дорожка к дому нет. Пока спасатели пробиралась сквозь снежные преграды от бани ничего не осталось кроме обгорелых головешек.

Напомним, что такая ситуация этой зимой характерна не только для районов нашей области, но и для самого Кирова. В середине зимы, к больному мальчику не могла проехать скорая. Она застряла во дворах, из которых коммунальщики не вывезли снег.

ИСТОЧНИК KP.RU