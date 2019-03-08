В Кирове до сих пор не найдена 16-летняя девочка

СЕГОДНЯ 15:51 2019-03-08T15:51:40+03:00

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Анастасия Вохмянина уже неделю находится в розыске. Она ушла из дома в 17.00 1 марта. До сих пор о ее местонахождении нет сведений. Отряд по розыску несовершеннолетних «Первый» вновь разместил ориентировку на 16-летнего подростка.

На вид Настя ростом 158-160 сантиметров, она среднего телосложения. У нее серые глаза и светло-русые волосы до плеч. Одета девочка была в куртку болотного цвета, черные брюки и зеленые высокие сапоги. С собой взяла темно-синий рюкзак.

Если вы что-либо знаете о пропавшей девочке, то просьба сообщить информацию по телефонам: 8(800)700-350-76-25 или 112, 02.

ИСТОЧНИК KP.RU