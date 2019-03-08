Музей народного образования отвоевал историческое здание и планирует расширяться

СЕГОДНЯ 14:16 2019-03-08T14:16:44+03:00

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Наконец-то война между кировским музеем народного образования и правительственной бухгалтерией закончилась. Победу одержала, как положено, дружба и справедливость. А итогом стало открытие новой экспозиции в музее, оставшимся в особняке Якова Прозорова. Этой радостной новостью поделился на своей странице руководитель музея истории Хлынова Валерий Федяев.

- Ну что, дорогие друзья, похоже нас можно поздравить! - написал Валерий Иванович. - Сегодня состоялось эпохальное событие: совещание на территории Музея истории народного образования с губернатором Игорем Васильевым.

Бухгалтерия, занимавшая весь второй этаж особняка и некогда желавшая расшириться, вытиснув музей, съехала. За ночь сотрудники музея и его преданные служили заняли освобожденную площадь и установили новые экспозиции.

Рассмотрев музей, документы, материалы Игорь Васильев дал добро: теперь особняк Якова Прозорова будет находиться в полноправной власти музея. Кроме этого, губернатор дал поручение разработать концепцию развития обновленного музея от истории прошлых лет до современного образования. Также, в особняке планируется устроить площадки для дискуссии и встреч.

- Думаю, это неплохой подарок к 8 марта для всех неравнодушных граждан нашего города! - подытожил Валерий Федяев.

ИСТОЧНИК KP.RU