В выходные в Кирове пройдет Чемпионат мира по ледолазанию

СЕГОДНЯ 13:44 2019-03-08T13:44:19+03:00

Изменить размер текста: A A

С 8 по 10 марта в Кирове на базе спорткомплекса «Трамплин» пройдет чемпионат мира по ледолазанию.

– За последние годы Кировская область зарекомендовала себя с лучшей стороны в проведении соревнований такого масштаба, - подчеркнула важность события министр спорта и молодежной политики Анна Альминова. - Это накладывает на нас дополнительную ответственность. И в этом в первую очередь заслуга наших спортсменов. В России больше нет регионов, в которых ледолазы демонстрировали бы такие же достижения, как Кировская область. Всё это стало возможным благодаря региональной федерации альпинизма и скалолазания, тренерам и спортсменам.

Чемпионат мира - это самый важный и ответственный старт в карьере для спортсменов. Это возможность показать свои возможности по максимуму. Для этого для Кировских спортсменов все обстоятельства сложились самым наилучшим образом: родной город, хороший, лучший лед. Качество площадки отмечают не только хозяева льда, но и гости со всего мира.

– Вся иранская сборная очень рада принимать участие в чемпионате в Кирове. Нашу страну представляют шесть спортсменов. Соревнования в Кирове – это традиционно отличная тренировочная база для нашей сборной. После того, как мы принимаем участие в Кирове, мы показываем лучшие результаты, – рассказал Сафдариан Мохаммедреза.

-Я уверен, что в этом году будет не хуже, а даже лучше, потому что у местной федерации альпинизма богатый опыт, - рассказал представитель Великобритании Роберт Ади, который в прошлом году уже испытал кировский лед. - Соревнования здесь всегда организуются на самом высоком уровне».

На Чемпионат мира приедут спортсмены из двадцати трех стран: Кореи, Франции, Ирана, Ирландии, Франции, США, Великобритании, Румынии, Хорватии, Словении, Казахстана, Китая, Болгарии, Португалии, Сербии, Украины, Азербайджана, Канады, Финляндии, Монголии, Норвегии, Швеции, Польши. Честь России будут защищать 16 кировских спортсменов.

Все спортсмены поборются за звание чемпиона мира по ледолазанию в дисциплинах «трудность» и «скорость».

ИСТОЧНИК KP.RU