2019-03-08T11:38:28+03:00
Происшествия

Погода в Кирове на выходные: оттепель, сильные ветра и снегопады

«Любительская метеорология» опубликовала предварительный прогноз на праздничные дни
Елизавета Захарова
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В Кировской области грядущие выходные будут теплыми и снежными. Фото: vk.com/meteokirovВ Кировской области грядущие выходные будут теплыми и снежными. Фото: vk.com/meteokirov
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По предварительным данным метеорологов в ближайшее время в области сохранится ветреная, сырая, морозная погода с редкими периодами оттепели. А это значит, что в выходные дни кировчанам стоит ожидать сильные осадки, резкие колебания температуры, а также крепкий ветер.

Итак, в пятницу, 8 марта, ночью (а именно с девяти вечера до девяти утра) температура воздуха будет -7…-12 градусов Цельсия. Местами небольшой снег. Порывы ветра могут достигать скорости в 10, а то и 15 метров в секунду. На дорогах накат и гололедица.

Днем заметно потеплеет: до -1…-6 градусов Цельсия. Местами умеренный, кратковременный снег, в отдельных районах - метель. Ветер до 9-14 метров в секунду, местами до 19. Напомним, что МЧС по Кировской области разослало жителям города СМС-уведомления с метеопредупреждением.

Ночь 9 марта будет теплой: столбик термометра не опуститься ниже отметки -4 градуса Цельсия. В большинстве районах будет идти кратковременный мокрый снег. Ветер с юга 7-12 метров в секунду. На дорогах накат и гололедица, местами снежные заносы.

Днем столбик термометра поднимется до +4 градусов Цельсия. Во временную оттепель в регионе будет идти снег с дождем, порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

10 марта погода останется такой же как днем ранее: ночью воздух прогреется до +1…-4 градусов Цельсия, ветер 6-11 метров в секунду. Днем температура воздуха составит +2…-3 градуса Цельсия. Небольшой кратковременный мокрый снег. Скорость порывов ветра - 3-8, местами 13 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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