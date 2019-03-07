Кировское правительство покинул один из зампредов
Владислав Кадыров, зампред правительства Кировской области, покинул свой пост. Напомним, Владислав Валерьевич курировал работу Минстроя, Минэнергетики и ЖКХ, Минохраны окружающей среды, а также министерства информационных технологий и связи Кировской области.
- За время работы в правительстве Кировской области Владислав Кадыров внес большой вклад в газификацию региона, активно занимался решением проблем долгостроев, в том числе переводом федеральных земель в собственность области, - сообщили в правительстве Кировской области. - Успешно занимался вопросами цифровизации, реализацией программы переселения граждан из ветхого жилья, программы благоустройства.
Известно, что Кадыров закончил свою работу из-за назначения на новую должность.
- Правительство Кировской области благодарит Владислава Валерьевича за работу и желает успехов в дальнейшей карьере, - подчеркнули в правительстве.
Кто займет место Кадырова, пока не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU