Кировское правительство покинул один из зампредов

СЕГОДНЯ 17:37 2019-03-07T17:37:24+03:00

Владислав Кадыров начинал работу в правительстве на посту министра экономического развития и поддержки предпринимательства. Фото: пресс-служба правительства Кировской области

Кто займет вакантное кресло, пока не сообщается

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Владислав Кадыров, зампред правительства Кировской области, покинул свой пост. Напомним, Владислав Валерьевич курировал работу Минстроя, Минэнергетики и ЖКХ, Минохраны окружающей среды, а также министерства информационных технологий и связи Кировской области.

- За время работы в правительстве Кировской области Владислав Кадыров внес большой вклад в газификацию региона, активно занимался решением проблем долгостроев, в том числе переводом федеральных земель в собственность области, - сообщили в правительстве Кировской области. - Успешно занимался вопросами цифровизации, реализацией программы переселения граждан из ветхого жилья, программы благоустройства.

Известно, что Кадыров закончил свою работу из-за назначения на новую должность.

- Правительство Кировской области благодарит Владислава Валерьевича за работу и желает успехов в дальнейшей карьере, - подчеркнули в правительстве.

Кто займет место Кадырова, пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU