К 8 марта в Чистых Прудах открыли новый детский сад

СЕГОДНЯ 16:07 2019-03-07T16:07:28+03:00

До конца года построят еще 5 садиков. Фото: пресс-служба города Кирова

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Сегодня в Кирове открыли второй корпус одного из детских садов. В церемонии участвовали глава региона Игорь Васильев, глава Кирова Елена Ковалева, глава администрации Кирова Илья Шульгин и представители компании-подрядчика. Садик, напомним, расположился в Чистых Прудах.

- Менее чем за полгода в Чистых Прудах появился современный и отвечающий всем требованиям детский сад, - приводит слова Игоря Васильева пресс-служба города Кирова.

В садике будут работать 12 групп на 260 мест, часть из них - для детей до 3 лет.

Илья Шульгин во время церемонии рассказал, что в планах на 2019 год - возведение еще пяти детских садов. Уже в текущем году власти планируют сократить очередь в садики практически в пять раз.

ИСТОЧНИК KP.RU