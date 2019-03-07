2019-03-07T15:53:16+03:00
Происшествия

В Кировской области двое мужчин девять раз обокрали одно и то же предприятие

Поймать подельников удалось в ночной засаде
Александр ЧАРУШИН
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Преступниками оказались жители ТатарстанаПреступниками оказались жители ТатарстанаФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Малмыжском районе Кировской области полицейским удалось задержать мужчин, которые обокрали местное сельхозпредприятие на 150 тысяч рублей. В 2017-2018 годах двое преступников девять раз выносили из склада и мастерских различную технику и инструменты. Охраны на предприятии не было, поэтому задержать их не удавалось. Однако полицейские устроили несколько ночных засад и в итоге поймали подельников.

- Ворами оказались двое жителей Татарстана, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Кировской области. - Они пытались скрыться от полиции, но были окружены. Большую часть похищенного у них уже изъяли.

Напомним, в Кирове полицейские продолжают искать двух девушек, которые украли у посетителя местного бара кошелек с долларами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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