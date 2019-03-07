Лед с дома упал на машину кировчанина и разбил стекло

СЕГОДНЯ 12:14 2019-03-07T12:50:14+03:00

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В среду, 6 марта, в Кирове на припаркованный автомобиль рухнула снежная масса. ЧП произошло недалеко от стадиона «Родина». Последствия падения снега опубликовал владелец машины в группе «КУ43 - Киров Убежище (ДТП , ЧП)». На фотографии видно, что снежная масса рухнула прямо на лобовое стекло. В результате, оно разбилось.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.kirov.kp.ru/video/embed/695841" frameborder="0"></iframe> В Кирове упавший снег разбил стекло автомобиля.Видео: vk.com/ky43_ubezhishe! другой источник

Подписчики группы отреагировали на случившееся неоднозначно. Кто-то был раздосадован, что в городе не чистят крыши. Однако некоторые отметили, что виноват сам водитель, так как он не проверил, в каком месте паркует автомобиль.

Лед рухнул с балкона дома. Фото: Владимир ФРОНТИНСКИЙ

В тот же день пострадала машина еще одного жителя города. На этот раз лед упал на припаркованное авто с балкона на Октябрьском проспекте. По словам владельца автомобиля, ледяная глыба во время падения ударилась о плиту дома и разлетелась в разные стороны. В том числе, часть льда помяла багажник стоящей рядом машины.

Владелец авто предполагает, что лед упал с этого места. Фото: Владимир ФРОНТИНСКИЙ

По словам юриста Ярослава Михайлова, в подобных ситуациях пострадавшему необходимо вызвать полицию. Сотрудник правоохранительных органов составит протокол осмотра места происшествия. Затем нужно сообщить о случившемся в страховую компанию.

ИСТОЧНИК KP.RU