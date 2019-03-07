2019-03-07T11:20:22+03:00
Происшествия

В Кирове на 9-летнего мальчика рухнул снег с крыши: возбуждено уголовное дело

Наледь сошла с кровли местной школы
Александр ЧАРУШИН
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К счастью, полученные травмы не угрожали жизни и здоровью мальчикаК счастью, полученные травмы не угрожали жизни и здоровью мальчикаФото: Алена ЗАЙЦЕВА
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9-летний мальчик из Кирова пострадал от падения снега с крыши. По версии следствия, ЧП произошло еще 29 января: снег сошел на ребенка с кровли одной из кировских школ. К счастью, травмы, полученные мальчиком, были не столь серьезными. Однако для того, чтобы установить все детали этого происшествия, следователи решили возбудить дело.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности», - сообщили в СУ СК России по Кировской области. - Доследственная проверка уже завершена, теперь истинные обстоятельства травмирования ребенка будут выясняться в рамках уголовного дела.

Судя по всему, у следствия возникли вопросы к уборке снега с крыши школы, около которой и произошло ЧП.

Напомним, в 2019 году уже несколько кировчан пострадали от схода снега и наледи с крыш домов. Мэрия и прокуратура продолжают бороться с УК, которые не чистят кровли зданий или делают это некачественно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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