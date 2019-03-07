2019-03-07T10:10:45+03:00
Происшествия

Экс-главу администрации заставили вернуть 4 миллиона рублей в бюджет

Уголовное дело прекратили из-за истечения срока давности
Александр ЧАРУШИН
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Бюджет района пострадал из-за преступных действий его экс-главыБюджет района пострадал из-за преступных действий его экс-главыФото: Анастасия ОСИПОВА
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Завершился судебный процесс над экс-главой администрации Советского района. Установлено, что мужчина в 2011-2012 годах превысил свои полномочия: незаконно подписал и выдал местной фирме разрешение на строительство мусорного полигона. При этом государственная экологическая экспертиза не была проведена. Позднее на основании счетов и актов выполненных работ мужчина перечислил из бюджета района более 4 миллионов рублей.

В феврале 2012 года незаконное строительство полигона в Советском районе было приостановлено по решению суда. Вопрос о возмещении ущерба, нанесенного бюджету района, экс-главой администрации в период предварительного расследования решен не был.

- Экс-глава администрации Советского района признан совершившим преступление по ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», - сообщает прокуратура Кировской области. - Однако уголовное преследование было прекращено из-за истечения срока давности преступления.

По решению суда с экс-главы администрации взыскано свыше 4 миллионов рублей.

Напомним, ранее стало известно, что прокуратура требует лишить депутата кресла из-за того, что он не предоставил данные о своих доходах и имуществе, тем самым нарушив федеральные законы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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