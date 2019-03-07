2019-03-07T08:29:18+03:00
Общество

Полиция разыскивает кировчанок, укравших в баре 100 долларов

Подозреваемые унесли с собой кошелек, который обронил посетитель бара
Анна КРЮКОВА
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Девушки попали на запись камеры. Фото: УМВД России по Кировской областиДевушки попали на запись камеры. Фото: УМВД России по Кировской области
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Неизвестные кировчанки подобрали в баре на улице Северное Кольцо чужой кошелек. Вещь случайно обронил один из посетителей заведения. В портмоне находились 100 долларов США. Об этом сообщили в УМВД России по Кировской области.

Подозреваемые в краже попали на запись камеры видеонаблюдения. Одной из женщин на вид 30-35 лет, рост 160-165 см., плотного телосложения, светлые длинные волосы. Она была одета в черное платье до колена, черные ботильоны на танкетке. С собой у кировчанки была черная сумка.

Второй подозреваемой также 30-35 лет на вид, рост 160-165 см., плотного телосложения, черные волосы ниже плеч. Женщина была одета в розовую кофту, черные штаны и черные сапоги.

Если вы что-либо знаете о разыскиваемых, просьба сообщить по телефонам: 40-60-01 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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