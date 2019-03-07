2019-03-07T08:25:21+03:00
Общество

Кировчанам предлагают отказаться от покупки цветов 8 марта для спасения двухлетней девочки

Неравнодушные местные жители организовали флешмоб, чтобы помочь Даше Целищевой
Анна КРЮКОВА
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Даше нужна наша помощь. Фото: vk.com/dasha_tselishevaДаше нужна наша помощь. Фото: vk.com/dasha_tselisheva
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В пятницу, 8 марта, кировчане предлагают жителям города отказаться от покупки цветов. Сэкономленные деньги неравнодушные люди советуют перевести родителям двухлетней девочки, которая борется с онкологией.

Провести такой флешмоб на странице в Вконтакте предложила одна из жительниц города Кирова. Многие пользователи поддержали эту идею и отметили, что готовы отказаться от временной радости ради спасения малышки. Сейчас запись с предложением поучаствовать во флешбоме разместили на своих страницах уже сотни кировчан.

Напомним, что летом 2018 года у Даши Целищевой обнаружили опухоль в животе. Врачи поставили неутешительный диагноз - «нейробластома четвертой степени». После многочисленных химиотерапий иммунитет ребенка ослаб и уже почти не может защищать ее от многочисленных угроз мира. Однако Даше могут провести иммунотерапию в Германии. На лечение малышке необходимо 23 222 100 рублей. Без помощи неравнодушных родители девочки такую сумму собрать не могут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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